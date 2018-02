Jey Mammón: "No descarto ser padre, me gustaría adoptar"

Acostumbrado a hablar de ciertos tabúes o temas delicados de la sociedad siempre en tono humorístico, esta vez, Jey Mammón rompió por unos minutos con ese molde y expresó sus deseos de ser papá.

Durante un móvil para el programa "Resumen de verano" que conduce Santiago Zeyén en Canal 26 de lunes a viernes de 17 a 19, el humorista dijo: "Lo de ser papá antes lo descartaba de lleno, ahora no lo descarto de lleno. Antes no me consideraba un futuro potencial buen padre, pero ahora creo que puedo serlo".

Y ante la consulta sobre cuál sería el método que optaría, indicó: "En mi caso me gustaría adoptar en vez de subrogar un vientre, aunque respeto a la gente que va por ese lado, en mi caso iría por la adopción".

Cabe destacar que Jey debutó en la noche del viernes con su espectáculo "Quién es Jey Mammón?" en el teatro Atlas de La Feliz.

En su show humorístico unipersonal el artista interpreta todos sus disparatados personajes y sus canciones. A través de sus personajes, Jey va contando la historia de su vida , sus sueños y sus pesadillas.

