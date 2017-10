Jey Mammon la rompió con su ritmo libre a favor de la diversidad sexual: "Es un mensaje para gente que siente opresión"

El jueves por la noche, en el "Bailando 2017", Jey Mammon salió a la pista junto a Laura Oliva para hacer una coreografía basada en la defensa de la diversidad sexual.





El jurado estuvo muy conforme con el performance: el actor logró 25 puntos entre los votos de Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Polino (Pampita emitió el voto secreto).





PrimiciasYa pudo dialogar con Jey tras una noche emotiva y conmovedora por el mensaje político y social que envió a una gran cantidad de televidentes.





"Fue contar la sensación de mucha gente, ni siquiera la mía personal. Yo me siento bien conmigo mismo, he pasado por etapas y estoy bien con mi familia, amigos, en el ámbito laboral. Me siento querido y aceptado. Pero es el mensaje de gente que siente opresión, falta de amor, de libertad, de respeto, en distintos ámbitos".

subrayó el comediante., sumó el artista.Para completar, Jey afirmó: "