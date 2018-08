Jey Mammon sobre el reencuentro con Flor de la V: "Me pidió disculpas por haberme herido"

era la conductora deestaba dando sus primeros pasos en televisión. El actor y conductor se encargaba de cantar las noticias con su clásica ironía. También formaba parte de las rondas de chismes que se daban en el ciclo que se emitió por

El último encuentro que tuvieron fue en "Los Ángeles de la Mañana" y Jey no quiso dejar pasar la oportunidad de hacerle saber a Florencia lo mal que lo había pasado cuando trabajaron juntos.

"Le di un lugar extra importante en La Pelu, y nada más. Después, si yo detrás de cámara estoy con mis amigos y metida en lo mío, no quiere decir que sea buena o mala persona", aclaró Flor, ahora panelista del ciclo de espectáculo.

Luego destacaron la gran relación de ambos en el recordado programa, pero Jey marcó la cancha: "Bueno hubo un día que se cortó ese chorro, porque pasó algo puntual. No lo quiero decir porque es viejo y prescribió. No es que un día me levanté y me volví loco. Búsquenlo en YouTube. Yo no te echo la culpa, Flor".

Y detalló que su decisión de trabajar con Nazarena le costó caro. "Entonces, cuando tuve que elegir un laburo, elegí el que me convenía. Yo sé que no te gustó, Flor, no importa porque es viejo, pero al aire me lo cobrabas, y yo la pasaba mal, pero ya pasó".

Embed

Ahí arrancó un fuerte cruce entre ambos. "¿Querés que te ponga el violín? ¡Por favor! Para mí no fue así, es historia. No lo sentí ni nada", lanzó Flor, acusando a Jey de hacerse la víctima.

Ayer al mediodía se cruzaron en un dúplex en el programa "Flor de tarde" que conduce Florencia por la pantalla de Ciudad Magazine. Primiciasya.com charló con Jey sobre cómo se gestó el reencuentro.

"Hubo un intercambio de mensajes hace unas semanas. Ella mostró una nota en su programa que yo hice con mi novio, ella tiró muy buena onda en su programa y yo se lo agradecí, le mandé un mensaje. Ella después me puso que si yo en algún momento me sentí lastimado me pedía disculpas", dijo.

Embed

Y agregó: "Me pareció un gesto súper noble, que probablemente gestó este encuentro en televisión. Como yo estoy en la radio a la misma hora, ella no puede venir a mi programa y yo no puedo ir al suyo, y por eso hicimos el dúplex".

Jey está feliz y aprovecha su presente ya que debió agregar más días para hacer función junto a Alessandra Rampolla. Ambos iban a hacer los jueves de agosto y debieron a agregar funciones los miércoles del mes. Se presentan en el teatro Regina.