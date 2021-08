Jéssica Amicucci furiosa con Ricky Montaner y evalúa demandar a "La Voz Argentina"

Jéssica Amicucci estalló desde las redes sociales contra la producción de "La Voz Argentina", Telefe, y también contra los jurados, especialmente contra Ricky Montaner, a quien señaló como violento y que la maltrató.

La participante no tuvo un pase muy feliz por ese certamen cuando se cruzó con Esperanza Careri, quien la acusó de no asistir a los ensayos.

Por esto recibió un reto por parte de Mau y Ricky Montaner. Un par de galas después quedó eliminada y e hizo un vivo en las redes despotricando contra el ciclo.

“Yo no voy a seguir viviendo en en el país después de todo esto. Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no sirven para nada”, dijo la ex participante del reality.

“Estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por hacer mal uso que hicieron de mi imagen", continuó indignada.

“Cuando a mi me gritó (Ricky Montaner), sufrí muchísimo. Te trata mal, a mi me trató mal", dijo la joven cantante y abogada de 30 años.

“No estoy despachada. No quiero que me utilicen más. No quiero que usen más mi imagen Piensen un poco y empiecen a darse cuenta", siguió Amicucci.

Y cerró contundente: "Los están manipulando. No sé si les gusta de verdad o porque el programa quiere que les guste”, indicó, y aseguró que evalúa hacerle una demanda al programa "por el mal uso que hicieron de su imagen".

A24/Show