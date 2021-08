Jéssica Amicucci, participante de "La Voz Argentina", cargó contra la producción: "No pasaron todo"

Jéssica Amicucci se enfrentó hace unos días al aire con los jurados Mau y Ricky en "La Voz Argentina", Telefe. Fue en la batalla que se vio con Esperanza Careri en el reality musical.

En este contexto, la participante se descargó con todo en su cuenta de Instagram y apuntó directamente contra la producción del programa por que "no mostró todo lo que pasó".

“Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo: canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante”, precisó la participante muy indignada.

“Y quiero agregar que hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas. Allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona”, continuó Amicucci.

Y destacó a su rival en la pista: “Quiero felicitar a mi compañera por su triunfo, a quien admiro. Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción. Y aun así, brillamos”.

Lo cierto es que Ricardo Montaner tomó partido y comentó vía Twitter un mensaje que cuestionaba esta actitud de la participante. "Exacto", avaló el cantante ante el comentario de un usuario.