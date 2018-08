Jésica Hereñu: "Es una historia que me pone muy mal pero creo en la Justicia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Jésica Hereñu dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre la citación a declaración indagatoria de Esteban Morais, que es acusado por proxenetismo y lavado de dinero. dialogó en exclusiva consobre la citación a declaración indagatoria de, que es acusado por proxenetismo y lavado de dinero.

Embed Una publicación compartida por jesica hereñu (@jesica_here) el 9 de Feb de 2018 a las 8:52 PST









"Estoy muy contenta y agradecida con mi abogado Marcelo Jaime quien es quien me representa. La causa avanza lenta pero bien. Él fue citado a una indagatoria porque las pruebas presentadas fueron consistentes y porque tiene otra denuncia de otra persona por otro evento".





"No estamos hablando de una propuesta de prostitución estamos hablando de llevar chicas a otro país, ofrecerles trabajo, hospedaje, papeles etc... Y a raíz de rechazar su propuesta a poco tiempo de llegar, se caen los eventos, no venían a traer la plata de la comida, no tramitaron las visas, nos amenazaban con dejar el departamento, luchando por el pasaje de vuelta etc... Pasando una situación de vulnerabilidad para que queramos acceder a su propuesta", fundamentó.

Acusaron a "Bam Bam" Morais de ser proxeneta







"A las semanas que volvimos estaban buscando nuevas chicas para ir y volver a hacerlo. Es una historia muy larga que me pone muy mal pero creo en la Justicia", finalizó Hereñu.

Embed Una publicación compartida por jesica hereñu (@jesica_here) el 3 de Ene de 2018 a las 6:50 PST



contó la ex, quien en su momento denunció en los medios a