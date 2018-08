Jesica Cirio y su impresionante video hot con el último tema de Lali Espósito

Jesica Cirio volvió con todo luego de convertirse, hace nueve meses, en la feliz mamá de Chloe, fruto del amor que comparte con su pareja, Martín Insaurralde, intendente de Lomas. volvió con todo luego de convertirse, hace nueve meses, en la feliz mamá de, fruto del amor que comparte con su pareja,, intendente de Lomas.

Con un sugestivo body negro, y al ritmo del último tema de Lali Espósito, "Besarte mucho", Jésica lució sus increíbles curvas y sus seguidores estallaron en las redes, luego de que la modelo compartiera el video en Instagram.

Recordemos que días atrás, Cirio fue muy criticada en las redes sociales por su último cambio de look, aunque ningúno de los comentarios logró amedrentarla, sino todo lo contrario: "Con la buena onda que tengo con todos los que me siguen, aprovecho para decirles que cuando se sientan atacados por alguien simplemente se lo tomen con humor!". Y agrego: "Hay muchas personas que usan sus redes sociales para criticar y no se dan cuenta que podrían aprovecharlas para hacer cosas REALMENTE buenas".

Mirá!