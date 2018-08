Jésica Cirio: "Tenemos ganas de tener otro bebé"

Jésica Cirio habló de su presentó con revista Caras y confesó su intención de darle un hermanito a su pequeña niña. A nueve meses de haberse convertido en la orgullosa mamá de Chloé,habló de su presentó con revista Caras y confesó su intención de darle un hermanito a su pequeña niña.

"¡No puedo pedir nada más a la vida! Tengo todo lo que siempre soñé. Una familia ensamblada y muy feliz. Yo no soy muy creyente pero intento dar gracias a la vida todos los días por lo mucho que me dio. Porque creo que tengo una vida muy bendecida. A esta edad me encuentro con una existencia súper estable. Pero también soy consciente de que siempre trabajé y luché para conseguirla...", arrancó a contar.

"Me hace muy feliz también ver cómo los hijos de Martín aman a Chloé, la miman, juegan y la malcrían. Siempre digo que esta beba me cambió la vida, pero creo que le cambió la vida a toda la familia", dijo luego.

Y agregó, sobre la nena: "Chloé potenció todo en mi vida. Obvio, también la relación con Martín. Nuestra pareja está atravesando uno de los mejores momentos. Estamos súper enamorados y morimos de amor por nuestra hija".

Además, Jésica confesó sus deseos volver a ser madre: "Tenemos ganas de tener otro bebé. Ver a Chloé con toda su ternura me da enormes ganas de tener otro hijo. Y Martín también me dice que tiene deseos de tener otro bebé. Pero también lo conversamos y vamos a dejar pasar un poquito de tiempo. La idea es criar bien a la nena y, por ahí en un año, volver a ser padres. Sería lindo darle un hermano a nuestra hija", concluyó al respecto.

