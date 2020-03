Jésica Cirio reveló que no le cocina ni a su hija: "Si tengo que elegir..."

A Jésica Cirio le gusta conducir, bailar, enseñar Zumba, modelar... Y si bien es buena en todo lo que hace, la modelo confesó que hay algo que no le gusta para nada: cocinar.

La conductora de "Morfi" confesó que no entra a la cocina por ningún motivo y que eso también genera ciertos desencuentros con su marido, Martín Insaurralde.

"Con la cocina me llevo mal, pésimo. No hago nada de nada, ni siquiera a Chloé le cocino. Si lo tengo que hacer lo hago, pero soy un queso. Hoy le hice un jugo a mi hija pero no le gustó. Me resigné porque no me gusta. Puedo servirle cereales con leche o hacerle una tostada, pero no mucho más", contó en diálogo con la revista Pronto.

LEER MÁS Coronavirus: Jésica Cirio tuvo un cumpleaños distinto, pero muy especial

Y luego dijo que, a diferencia de ella, su marido es "espectacular" en la cocina. "Le dejo ese lugar a él. Los fines de semana cocina y todo lo hace bien. El asado es su fuerte pero también hace paellas y pastas con unas salsas espectaculares", indicó.

Por último dijo que tampoco es buena haciendo tareas domésticas, pero si tuviera que elegir una prefiere lavar los platos. "Por suerte, tenemos ayuda en casa. Yo prefiero estar con Chloé", señaló.

LEER MÁS Jésica Cirio: "Con Macri no estábamos bien y tengo mucha fe en este nuevo Gobierno"