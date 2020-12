Jésica Cirio reveló la angustia que atravesó durante la internación de Martín Insaurralde por covid-19: “Pensé lo peor”

En junio, en plena pandemia por coronavirus, Martín Insaurralde contrajo la enfermedad. El político estuvo casi dos semanas internado por coronavirus en el Hospital Municipal de Lavallol.

Jésica Cirio se quedó al cuidado de Chloé la hija de ambos esperando que el el intendente de Lomas de Zamora salga adelante. Pero las cosas no fueron sencillas, Martín era paciente de riesgo por hacer sufrido un cáncer hace unos años y su mujer temió lo peor.

“Fue horrible porque, en realidad, no se sabía nada. Es una enfermedad que desconocían hasta los propios médicos. ¿Vos en quién confiás si te agarra una gripe o te pasa algo? En tu médico. Y él te da tranquilidad o no. Bueno, en este caso, los médicos tampoco tenían claridad de lo que estaba sucediendo. Y eso me generaba angustia”, contó la rubia al ciclo "La noche", que conduce Leandro Rud.

“Desde el día uno, nosotros sabíamos que Martín era un paciente de riesgo. Entonces fue espantoso. De hecho, pasé una noche que fue la más terrible de todas y pensé todo, lo peor que podía pasar. Y decía: ‘¿Cómo? ¿Si pasa cualquier cosa yo cómo salgo de acá?’ Porque, encima, en el momento en que sucedió esto era tal el desconocimiento, que cuando a él lo sacaron de casa vino la seguridad y dijo: ‘No se pueden mover de acá'”.

“Estuvo trece noches internado. Y la verdad que fue horrible. Creo que mi hija y mis perros fueron lo que me daban fuerza todos los días. Chloé es un ángel que nos cayó del cielo a los dos y es el ser más dulce que hay en el mundo. Porque es una nena criada con tanto amor, pero real, que todo eso que le damos nos lo devuelve minuto a minuto”, sostuvo Jésica.

“Él todo el tiempo me decía que quería hablar con Chloé. No sé si ella terminó de entender muy bien lo que pasó, pero le decíamos: ‘Papá está enfermo y se siente mal, pero ya va a volver’”, dijo.

“El último día lo pasó en la habitación, porque ya le habían dado del alta pero faltaba el primer test negativo pero tenía que estar encerrado hasta que le den el resultado definitivo. Hicimos una videollamada con Chloé y ella vio el respaldo de la cama. Entonces dijo: ‘Papá está acá en casa’. ¡Se avivó! Y salió corriendo, así que la tuve que entretener con otra cosa porque no lo podía ver hasta que no estuvieran los resultados. Pero, por suerte, a la noche ya nos los dieron”, terminó Cirio.

