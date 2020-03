Jésica Cirio: "Con Macri no estábamos bien y tengo mucha fe en este nuevo Gobierno"

Jésica Cirio y Gerardo Rozín regresa a la pantalla de Telefe el próximo domingo 8 a las 11 de la mañana.

Los conductores encararán una nueva temporada del ciclo "La peña de Morfi" que lentamente se fue convirtiendo en uno de los clásicos de los fines de semana.

"La peña" es un derivado del ciclo "Morfi, todos a la mesa", que comenzó a emitirse en 2015 y con la conducción de Gerardo Rozín. El ciclo fue virando y en diciembre pasado salió el aire. Sus últimos conductores fueron Zaira Nara y el Chino Leunis.

Cierto es que Jésica está feliz con la cuenta regresiva para volver a trabajar en televisión. Y en una nota que hizo con PrimiciasYa.com, la esposa de Martín Insaurralde y mamá de Chloé habló sobre el regreso del ciclo, sobre si le gustaría tener otro hijo y hasta opinó sobre la realidad política del país.

-Cómo te preparas para un año más de “La Peña de Morfi”?

La verdad este regreso lo vivo con mucha ansiedad y mucha emoción. Es impresionante como la gente pregunta en la calle ‘cuándo vuelven’ y ahora ya volvemos este domingo… La gente extraña La Peña y está muy contenta por su regreso.

-¿Extrañabas el programa?

Sí claro. Morfi se convirtió en un clásico y lo principal es que lo disfruta toda la familia. Por ahí la gente no mira el programa durante las 5 horas pero mientras van haciendo sus cosas, lo miran. Es un espacio donde van varios artistas y la gente los puede conocer ya sean nacionales o como todos los internacionales que pasaron por el programa. Ya han pasado más de 1000 artistas en todos estos años, es tremendo eso.

-¿Qué significa para vos el ciclo?

Para mí La Peña es como mi segunda casa, lo siento así. Trabajar con Gerardo es un placer y es una persona a la que yo escucho mucho y aprendo mucho cada domingo. Y la verdad es que todos mis compañeros son muy lindos y nos llevamos todos de manera espectacular. Si bien es un programa que dura muchas horas, pero como la pasamos bien entre nosotros y eso se transmite a la gente, el tiempo se pasa volando.

-Tenes un cuerpo privilegiado, ¿cómo haces para controlarte con toda la comida que hacen en "La Peña"?

Durante el programa me como todo y yo empecé a comer carne roja de nuevo por culpa de Morfi (risas). Al tener la parrilla todos los domingos dije 'chau' y volví a comer asado, y todo eso. Dejé de comer carne roja porque un día me dejó de gustar pero ahí como la hacen tan rica, como de nuevo

-Habías dicho hace unos meses que te gustaría volver a ser mamá, ¿hoy cómo estas en ese sentido?

Chloé tiene dos años y todavía estamos muy bien así. Me gustan las familias grandes, pero por ahora no hay planes de volver a ser mamá.

LEER MÁS El romántico mensaje de Jésica Cirio a Martín Insaurralde desde el Sur argentino

-Hablando de política, ¿qué opinás del nuevo gobierno de Alberto Fernández?

Yo creo que todo cambio es para bien y yo lo veo bien, la verdad es que le tengo mucha fe a este nuevo Gobierno y ojalá que podamos avanzar.

-¿Y de la gestión de Mauricio Macri?

La verdad es que yo no voy a opinar de un Presidente que ya no está, lo único que puedo decir lógicamente es que no estábamos bien como país. Pero no se lo adjudicó a nadie puntualmente y ahora hay que mirar para adelante, mirar para atrás no sirve para nada y creo que tenemos un país hermoso y ojalá podamos salir adelante.

LEER MÁS Jésica Cirio volvió a un viejo hábito por culpa del programa "La peña de Morfi"