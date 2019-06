Jésica Cirio confesó: "No compartiría a Martín Insarrualde con nadie"

Jésica Cirio participó de "Dilema", el game-show interactivo en el que el público juega en vivo a través de una aplicación que puede bajarse en forma gratuita. El segmento sale los martes y los jueves en "Pamela a la tarde", América. participó de "", el game-show interactivo en el que el público juega en vivo a través de una aplicación que puede bajarse en forma gratuita. El segmento sale los martes y los jueves en





Jésica se animó a participar y el recibimiento se lo dio una de la Trillizas de oro, que contó que a los 11 años la modelo trabajaba con las hermanitas.





Cirio, entre otras cosas, confesó que su mamá sacó un crédito para que ella pueda operarse las lolas. Además, reveló que "no compartiría a Martín Insarrualde con nadie", y que es super celosa.





"A mi el polimamor me parece bien, tengo la mente abierta. Pero que se enamore de otra persona no me gustaría. Que me diga me gusta o me parece linda un chica lo puedo aceptar", dijo y agregó. "Me he enamorado de dos personas cuando era joven... considero que no estaba muy bien, pero puede pasar", se sinceró.





Consultada de si se animaría a dejar su trabajo para - en un presunto caso que Insarrualde se postule a presidente y gane- para acompañarlo ella dijo: "Dejaría todo por Martín, lo acompañaría. Pero sería una decisión que a futuro en nuestra relación no se si llega a un buen puerto... creo que el no me lo pediría".