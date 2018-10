Jennifer Aniston sufría para mantener su peinado en "Friends"

A Jennifer Aniston le resultaba difícil mantener su famoso corte de pelo del personaje "Rachel" del seriado "Friends". La actriz de 49 años de edad se convirtió en un ícono de peinados a mediados de los años 90 cuando lucía el estilo bob corto, que fue copiado por innumerables mujeres de todo el mundo.

La famosa apariencia fue creada por su estilista y amigo cercano Chris McMillan, pero el problema que tenía Jennifer era que si él no estaba cerca, ella no podría ajustar sus mechones de la forma correcta.

Jennifer estuvo presente para entregarle a Chris el premio de la Estilista del Año en los Premios InStyle 2018 el lunes por la noche, y ella dijo: "Si alguna vez has estado a menos de 10 pies de Chris, estoy segura de que tiene sus manos sobre todo tu cabello, lo quieras o no. Nos encanta eso de él".

"Solía llamarlo el pelo 'The Rachel', cuando me corté el pelo, eso era como 'Wow, esto es increíble', y luego me quedaba totalmente con este trapeador en la cabeza, porque no tenía idea de cómo hacer lo que él hizo. Nadie parece saber cómo hacer lo que hace Chris".

