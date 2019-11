Jazmín Stuart se separó hace un año y contó por qué lo mantuvo en secreto

La protagonista de "Tu parte del trato" admitió que hace tiempo no está en pareja con Mauricio Masajnik.

Jazmín Stuart se separó hace un tiempo del chef Mauricio Masajnik, padre de su hijo Manuel.

La protagonista de la ficción "Tu parte del trato", El Trece, reveló por qué mantuvo su separación en secreto.

“Ya no estoy más casada, me separé hace como un año. Nadie lo sabía porque no suelo hablar de mi vida privada”, dijo Jazmín en charla con revista Paparazzi.

Y aclaró sobre el vínculo con su ex: “Es el padre de mi hijo y nos llevamos muy bien. Hoy somos amigos”.

En tanto, sobre las escenas de sexo en ficción, Stuart comentó: “No suelen ser escenas muy cómodas. Me cuestan, pero con un buen equipo, un buen director y un buen compañero se pueden sobrellevar más fácilmente".

"Se sabe que si el actor está cómodo, actúa mejor y que las escenas de sexo no están puestas solamente en busca de lo escandaloso”, finalizó.