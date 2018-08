Jazmín Stuart defenestró a Gisela Barreto: "Es una persona que no está a la altura de ningún debate"

Días atrás, Gisela Barreto festejó con euforia el rechazo a la ley de legalización del aborto, durante la emisión de "La fe mueve montañas", el ciclo que la rubia conduce por la señal TVL 1.

"¡¡¡Sí a la vida señor presidente, sí a la vida Argentina, ganamos!!! Nuestra nación es mariana, nuestra nación es pro-vida y la vida triunfa. Mirá, vamos a ver una pequeña imagen de este bebé, una imagen vale más que mil palabras", expresó Barreto feliz al dar comienzo a las imágenes de un bebé.

"Sí a la vida le dice la gente, no al aborto señor presidente", cantó luego a dúo con una senadora de Salta presente en el estudio.

En este marco, durante la jornada de este lunes, Jazmín Stuart charló con el programa radial Por si las moscas y fue consultada sobre los dichos de la ex vedette: "Nosotras no le vamos a dar entidad a lo que dijo Gisela Barreto, es una persona que no está a la altura de ningún debate. La mayoría de los referentes antiabortistas son más bien para ignorarlos y que se vayan esfumando de la escena", arrancó a decir.

"El programa de Gisela Barreto te da la pauta de lo que son los referentes de los que están del lado que se opone al aborto: Es de un nivel de pobreza intelectual gravísimo. Las cosas más aberrantes que vivimos en el país fueron producto de este nivel de pobreza intelectual y de este nivel de violencia", concluyó, sobre Gisela Barreto.

