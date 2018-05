Javier Milei: "¡Marcos Peña no puede sacarme una novia... lo único que me puede sacar son impuestos!"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Bendita", Canal 9, del martes se pasó al aire un informe que planteaba la posibilidad de que Beto Casella. En el programadel martes se pasó al aire un informe que planteaba la posibilidad de que Marcos Peña y el analista económico Javier Milei tendrían diferencias de hace muchos años por una mujer en común que habría pasado por sus vidas, según se habló en el ciclo que conduce

Embed



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Milei quien se refirió a este tema y aclaró: "Eso es falso. Es una estrategia de Peña para apretarme y que no le pegue más".

marcos peña.jpg



Además, Milei amplió sobre sus diferencias con el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina: "El Jefe de Gabinete al país le está costando carísimo y quien más enfáticamente lo ha señalado he sido yo. El Jefe de Gabinete nos costó más de diez mil dólares de reservas, nos costó un salto en la tasa de inflación de por lo menos diez puntos, nos costó una devaluación del 50 por ciento, nos costó tener las tasas de interés en el 40 por ciento habiendo llegado a tocar el 100. Además tuvimos que caer de prepo en el Fondo Monetario Internacional y cayó en evidencia que el programa gradualista no funciona".







"Frente a todo ese contexto, el Jefe de Gabinete hoy está visto como un estúpido, un incompetente, y como alguien que le hace mucho daño al país. En función de eso, lo que quieren hacer es desacreditar lo que yo digo porque tengo, supuestamente, un problema personal. El señor Marcos Peña nunca me pudo sacar nada".





Y finalizó: "Ese incompetente no tiene nada para poder competirme a mí. No me puede sacar ni una novia ni nada. Lo único que me puede sacar sacar por la fuerza los impuestos. Lo que está buscando es generar una cuestión de índole personal para de esa manera desacreditar las críticas que le hago. Es decir, una estrategia muy pedorra como su intelecto, como su calidad de político: un pedorro".