Javier Milei: "Los perros no me atacaron a mí, yo me metí en la pelea de ellos; fui un bolu.."

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Javier Milei sufrió un accidente doméstico el fin de semana cuando fue atacado por sus perros. El economista habló en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fue el episodio.





"Estaba Daniela (su novia) en todo lo que es la parte living y comedor. Yo los dejo libre para que ellos (los perros) puedan estar ahí sin problemas. Como Daniela estaba ahí, ellos se vinieron a la puerta del dormitorio y yo estaba adentro. Salí y me puse a hacerles mimos y como son muy celosos uno le tiró el tarascón al otro", comentó en exclusiva Milei. , comentó en exclusiva

javier milei.jpg



"Yo tendría que haberme metido de vuelta en la habitación y se terminaba ahí. Pero me quise hacer el héroe y separarlos, al meterme lo que hice fue generar la pelea. Los perros se pelean con la boca y como son grandes la lastimadura es más grande. Tengo seis puntos, tres en la muñeca y dos en la palma de la mano y uno un poco más abajo", fundamentó.





"Cuando vi que el médico me iba a inmovilizar, él me dijo que sabía quién era yo y cómo me movía con mis movimientos ampulosos. El médico no quiere que me mueva y por eso este vendaje que parece algo de una gravedad que no tiene, es sólo para evitar una infección. No es que los perros me atacaron a mí, yo me metí en la pelea de ellos, fui un boludo", finalizó el analista económico.