Javier Gómez, el otro argentino de la serie de Luis Miguel: "Para mí habrá segunda temporada, hay muchas cosas..."

"Luis Miguel, la serie" muestra la misteriosa vida del cantante, quien descubre -a los 17 años- las manipulaciones y mentiras de su padre. muestra la misteriosa vida del cantante, quien descubre -a los 17 años- las manipulaciones y mentiras de su padre.





El último capítulo nos dejó con ganas de más. Y podemos respirar tranquilos porque, al parecer, ya se está trabajando en una segunda parte.





PrimiciasYa.com, Javier Gómez, el actor argentino que interpretó a "Jaime Camil" un mexicano millonario que le presta 20 millones de dólares a Luis Miguel, contó detalles de cómo fue trabajar en este proyecto y aseguró que habrá una segunda parte. En diálogo con, el actor argentino que interpretó aun mexicano millonario que le presta 20 millones de dólares a Luis Miguel, contó detalles de cómo fue trabajar en este proyecto y aseguró que habrá una segunda parte.

luis miguel.jpg







-¿Cómo surgió lo de poder trabajar en esta serie?

Eso fue el año pasado mediante un casting. Estaban buscando un actor mexicano y yo he trabajado mucho allá en México (estuvo viviendo 14 años) y tengo cierta imagen. Si bien buscaban nativos, hice el casting pensando en que no me iban a elegir. Y sucedió algo que no me lo esperaba, finalmente me convocaron. Yo estaba en Argentina y tuve que viajar hacia México.





-¿Qué significó la serie para usted?

Significó muchísimo trabajar en esta serie. Trabajar para Netflix es muy bueno, por la ventana que significa esa plataforma para los actores. Y sobre todo trabajar en esta serie de un personaje muy conocido como lo es Luis Miguel, un ícono de la música latina. Estuve feliz en poder hacer este personaje de Jaime.

javier 1







-¿Habrá segunda temporada?

Yo creo que sí habrá segunda temporada, hay muchas cosas que quedaron para contar. Es una historia que se contó del año 81 al 92, y él tenía entre 12 a 23 años. Seguramente será una historia diferente la que se contará con otros ingredientes. Esta primera parte tuvo situaciones dramáticas y novelescas en el relato de la historia. Me imagino que estarán tratando de resolver los contenidos que habrá en la segunda temporada y haciendo los arreglos correspondientes.





-¿Cuál es su asignatura pendiente?

La de poder trabajar en Argentina. Protagonizar una película o una ficción, los años que me queden de carrera actoral me gustaría hacerlos en mi país.





Javier Gómez debutó en el cine en 1988, en el filme "A dos aguas", de Carlos Olguin-Trelawny. Llegó a México en 1991. Un año después trabajó en una telenovela junto a Verónica Castro (Valentina). Siguió con "Marimar" y "María la del barrio", junto a Thalía. Luego estuvo en Colombia y trabajó en "Pedro, el escamoso", que en 2001 se emitió con gran éxito en nuestro país por Telefe. Fueron más de 30 ficciones, algunas que marcaron su regreso a la Argentina, como "Malparida".