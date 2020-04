Javier Calvo contó cómo le salvaron la vida a su padre: "Ojalá que esta historia personal ayude a la reflexión"

El periodista de "Animales sueltos" Javier Calvo comentó en Twitter una fuerte historia personal al contar que a su padre le salvaron la vida en una clínica y lo que vivió en persona al llevarlo al centro de salud.

"No soy afecto a hacer hilos, pero romperé esa regla para contar una aventura familiar fresquita, a propósito de la salud pública y privada. Voy a comenzar por el final: a mi papá le acaban de salvar la vida en el Hospital de Clínicas", comenzó su relato el periodista.

"Llegamos ahí de urgencia a que lo operara el dr Damonte, quien junto a su equipo le hizo un bypass en la pierna que evitó su amputación y/o muerte. Llegamos ahí después que una clínica privada", siguió.

"La Sagrada Familia, en el barrio porteño de Belgrano, me exigiera pagar por adelantado un domingo de feriado XXL y cuarentena, $ 750 mil para operarlo de urgencia. Sí, casi 1 millón de $ por a-de-lan-ta- do. Ante mi desesperación, un amigo me contactó con el dr Damonte..", comentó.

"Por qué llegamos a los inhumanos (desde lo administrativo) de La Sagrada Familia? Por una interconsulta de emergencia, después de que en el Hospital Español, del Pami, donde estaba internado mi viejo, nos dijeran que la obturación sanguínea de la pierna de mi viejo, por su diabetes, sólo tenía 2 resoluciones: amputación o morfina. No stent, no bypass, no, no, no... Tras llorar, elegimos sacarlo del Español (donde mis viejos se atienden hace 25 años, pre Pami)", reflexionó.

"E iniciamos la interconsulta que derivó en un final feliz gracias a la maravillosa gente del Clínicas, cuya área administrativa le facturará los gastos al Español, tal como está organizado el sistema", explicó Calvo.

Y cerró: "Último: en este derrotero intervinieron los 3 eslabones centrales de nuestro sistema de salud: público, privado y obra social. De verdad no creen que hay que coordinarlos ante la pandemia? Ojalá que esta historia personal ayude a la reflexión".