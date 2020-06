Jana Maradona rompió el silencio y habló sobre la situación y salud de Diego

A partir de la filtración de un video de hace dos años en el que se lo ve a Diego Maradona bailando con Verónica Ojeda reflotó problemas internos en la familia del ex futbolista.

“Me dicen que la figura legal es ‘abducción intelectual’, que lo que pasa con Diego es una privación de la libertad. Y esto también le cabería a su abogado, Matías Morla”, dijo Adrián Pallares en “Intrusos”, América desatando la polémica.

La que salió hablar fue Jana, la hija extramatrimonial del jugador que reconoció en 2014 con quien forjó una buena relación en el último tiempo. “Yo hablo casi todos los días con él. Por ahí a veces no hablamos porque me dice: ‘La seguimos mañana’. Está medio bajón, pero es lógico. Esto nos tiene a todos caminando por las paredes y a mi papá mucho más, pero hablamos seguido”, contó a Teleshow.

“La verdad es que está encerrado con normalidad en esta nueva normalidad. No es que está encerrado porque le gusta, está encerrado como todos”, sostuvo.

Además, sobre las dificultades de comunicarse con el que denunciaron Gianinna y Dalma, la joven dijo: “Yo en un minuto que no me puedo comunicar, enseguida le mando un audio a un secretario o alguien que sepa que está ahí y automáticamente me comunican. Por ahí es el tema de la tecnología, no sé… Pero no está secuestrado mi papá, él está encerrado como todos. Todos estamos encerrados”.

“Nunca tuve problemas con el entorno ese que dicen y mi papá cada vez que necesita algo, lo que se le ocurra en la cabeza, están todos corriendo para todos lados para complacerlo. Ellos hacen su laburo, laburan para él. Él es quien en definitiva toma todas las decisiones. Se puede estar de acuerdo o no con las decisiones de mi papá, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el entorno”, explicó.

Además, apuntó contra Dalma por sus posteos en Twitter: “Me parece recontra ridículo poner en redes que no me puedo comunicar incluso con mi mamá. Yo si no me puedo comunicar con la persona, pregunto, me comunico con gente que tenga cercana, pero no lo estoy poniendo en las redes. Capaz algún día les funcione, pero por ahora ¿funcionó?”.

