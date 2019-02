Jana Maradona fue duramente criticada por una foto en traje de baño: su respuesta

Jana Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, reaccionó ante una usuaria que criticó una de sus publicaciones en las redes sociales. La joven que fue reconocida por su padre recién en agosto de 2014, publicó una foto en traje de baño junto al mensaje "creo que mi feed merecía una buena foto en mallita". , una de las hijas dereaccionó ante una usuaria que criticó una de sus publicaciones en las redes sociales. La joven que fue reconocida por su padre recién en agosto de 2014, publicó una foto en traje de baño junto al mensaje





"No tuve manera de sacarlos y un poco me chupaban un huevo también". Sin embargo, lo que más molestó a Jana fue el comentario de un usuario que la criticaba: "Estás copiando a Jimena Barón. Te faltan muchos años. Y mucho dolor por sufrir. ¿O pensás que el mambo que tiene por exhibirse es gratis?". Y bromeó sobre unos cables:





Ante eso, la hija de Diego Maradona reaccionó contra la mujer: "Señora si no le guste, no mire". Pero parece que esa respuesta no le bastó, y duplicó la apuesta.





"En la foto anterior una señora -muy imbécil- me dijo que para subir una foto en malla debía pasar por todo un proceso doloroso y sufrir para transformar eso en, básicamente, ser una perra, y además se quejó de mi físico", dijo Jana en otro mensaje.





"Por suerte, no me afectó en este momento de esplendor, pero en otro momento algunos comentarios sí lo hicieron, y me hirieron. Entonces, saber que cada uno tiene un proceso interno, que aunque no salga en todas las tapas de diarios y etc, suceden", añadió.





Y finalizó: "Solo quería decir que tengan cuidado con las palabras porque algún día podrían llegar a afectar al otro. Flaca, gorda, mediana, alta, baja. ¿Qué carajo te importa? Cuando hablás: 'Ay, sí, es linda, pero rellenita', mejor, metete el comentario en el orto. Y siguiendo con la misma línea de pensamiento... Al que no le guste que no mire, y el patriarcado se va a caer".