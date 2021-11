Jakob Von Plessen habría dormido en un auto para cubrir a Mauro Icardi

Jakob Von Plessen, esposo de Zaira Nara, es señalado como el gran cómplice de Mauro Icardi en el encuentro que el futbolista del PSG tuvo con la actriz China Suárez mientras su esposa estaba junto a su hermana en Milán.

"Esto que les voy a contar no lo saben ni Wanda ni Zaira, pero Jakob terminó durmiendo en un auto para cubrir a Mauro y no fue el único que lo ayudó", comenzó diciendo la panelista de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre.

"Hay un polista argentino que vive allá, en París, que sería el que lo ayuda y lo cubre a Icardi en estas situaciones", siguió la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla del Trece.

Y dijo: "El pobre Jackito (por el marido de Zaira) no es el culpable de esto, él estaba ahí y quedó en el medio. Cuando ese fin de semana Zaira y Wanda se van a Milán, la China habría llegado al hotel Le Royal Monceau, que es del PSG, y esta persona me confirma que la habitación la reservó Mauro, que estaría a nombre de él, no sé si la pagó o si se la dan gratis".

"Jakob lo lleva al hotel después de la cancha y se queda en el auto de Mauro durmiendo... como la casa de Wanda en París tiene cámaras, si llegaba solo, ella lo iba a ver...", continuó explicando Yanina ante las cámaras de LAM.

"El tema fue así: cuando Maurito le avisa a Jackito 'me quedo acá', este le dijo '¿yo qué hago?'', se cagó todo y durmió en el auto toda la noche", afirmó.

Es que, para aquellos que no lo recuerdan, el fin de semana del 25 y 26 de septiembre último, Wanda viajó con su hermana menor, y los hijos de ambas, a Italia. En tanto, Mauro y Jakob se quedaron solos en Francia.