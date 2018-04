Jacobo Winograd, protagonista de un escándalo policial: "Estuve 16 horas en un calabozo, sin comer y maltratado"

Jacobo Winograd fue el gran protagonista de un hecho que terminó con la llegada de varios patrulleros a la Avenida Libertador.





El lunes por la noche, el mediático estaba en una conocida confitería de la zona de Barrio Norte, cuando un hombre corriendo pasó y lo increpó, diciéndole "judío de mierda", según lo que contó Jacobo a este medio.





A continuación, el relato del empresario a PrimiciasYa: "Estuvo detenido e incomunicado en la comisaría n°15. Estaba en Tabac y pasó un hombre corriendo, haciendo footing. Mi coche estaba parado en línea amarilla como todos y le pidió al policía que me hiciera la multa. Le dije que ya me iba. Se acercó y me dijo 'peste, judío de mierda'. Lo increpo y cuando se va con el policía, le digo que me pida perdón".





"Se rio, le metí un cachetazo y vinieron dos clientes que eran de la colectividad, le pegaron. Las cámaras muestran que yo no lo lastimé. Vinieron diez patrulleros, me llevaron a la comisaría y estuve 16 horas en un calabozo, sin comer, como si fuera un despojo. Me trataron bastante mal. Mi abogado pidió la excarcelación", sumó el chileno.



"Fue muy triste lo que me pasó. Que haya nazis todavía y que haya gente que homenajea a Hitler, la basura más grande de la historia de la humanidad, no se puede creer. Hay mucho antisemitismo".

"Fui a Tribunales al mediodía. Estuvo el damnificado, no podíamos hablar ni mirarnos. Tenemos la indagatoria el 3 de mayo. Hoy fue cita con la jueza. Vino el tipo y estaba muy nervioso, muy tenso, con alto grado de culpa, sabe que mintió en todo. Ahora va a salir todo a la luz", completó Winograd.