Jacobo Winograd, contra Laura Alonso: "Me comparó con Barrionuevo, tendrá que demostrarlo"

Infobae, Laura Alonso dejó un título que causó indignación en Jacobo Winograd, el reconocido mediático. En una nota condejó un título que causó indignación enel reconocido mediático.





La Titular de la Oficina Anticorrupción subrayó: "Barrionuevo es como el Jacobo Winograd del diccionario de la corrupción", dándole a Jacobo una connotación negativa.





PrimiciasYa pudo charlar con Winograd y apuntó contra Alonso por estos dichos: "Estoy muy mal, porque me compararon con Barrionuevo y con la corrupción. Laura Alonso va a tener que demostrar lo que dijo. Con mi abogado le vamos a mandar una carta documento y va a tener que demostrar qué acto de corrupción cometí yo".





"Tendrá que demostrar con qué me quedé yo, si esto es un vuelto del PRO o de alguien del Gobierno. Es rarísimo que me comparen con Barrionuevo. Voy a fondo, se aprovechan porque tengo poca cámara y no tengo el micrófono de antes", agregó.

"Mi hija ayer me preguntó qué tenía que ver con todo esto, prácticamente no pude dormir. Un escribano va a certificar la nota para iniciar las acciones que correspondan. Espero verla en un Juzgado y que le demuestre al pueblo argentino con qué me quedé yo".

Para cerrar, el empresario expresó: "Estoy tranquilo con mi conciencia, es una revancha contra mí. No entiendo de dónde vienen".