Jacobo Winograd se accidentó en el piso de "Incorrectas": "Con la mesa me rompí todo"

Jacobo Winograd se accidentó en el piso de "Incorrectas", América, y quedó con su pierna lastimada.

"Me dijeron que venga para acá, que vaya para allá, no sabía para dónde carajo ir", dijo el mediático con su particular estilo.

LEER TAMBIÉN: Carlos Perciavalle sobre Antonio Gasalla: "Es misógino"

"Con la mesa me rompí todo, traeme hielo. Una curita...", agregó en el ciclo que conduce Moria Casán.

Winograd había ido al programa tras su casamiento con Silvia Süller y reconoció: "No tenemos sexo".

El mediático tuvo que sentarse en una silla y mostró cómo quedó su pierna cortada tras el accidente.

El video.