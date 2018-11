Ivo Cutzarida: "Yo no voy para donde sopla el viento, voy para donde sopla mi conciencia"

"Y ahora salgo a enfrentar a todos de vuelta porque creo que la ideología de género estaba basada en premisas falsas y se están metiendo en un terreno muy peligroso porque están queriendo llevar esa ideología a los niños. Cutzarida se puso al frente de vuelta en frente del gran pueblo argentino salud y va a defender estas banderas".





"Yo no voy para donde sopla el viento muchachos, yo voy para donde sopla mi conciencia me dice que esto está mal y salgo en una nueva cruzada a defender esto. Todos los políticos y periodistas me van a dar la razón con respeto a esto como me dieron la razón por la inseguridad. Para eso estamos los valientes, para ser los primeros en la línea de combate y ahí estoy yo. No me molesta que se levanten o se hagan los ofendidos, yo sé perfectamente de qué estoy hablando sino me callo la boca. Estoy estudiando consultaría piscológica", fundamentó Ivo.







"Hace cuatro años leí el evangelio y el Martín Fierro y me salieron a matar. Me burlaron en todos los canales. Yo voy a seguir leyendo nuestro evangelio porque sé que lo que no está pasando es que estamos en una batalla cultural. Estoy totalmente tranquilo, sé que está batalla cultural la vamos a ganar los que estamos de este lado: los que queremos que vuelvan a primer en la sociedad estos principios criollos y cristianos".





"Me molestó que digan que digo esto para buscar prensa. Yo estoy tratando de mejorar al país y fui al programa porque me invitaron. Ahora si ahí las personas te dicen que vos estás buscando prensa, tendrían que rever su política de por qué invitan a la gente a su programa. Por que si te invitan y después todos te tratan mal, no saben lo que es la hospitalidad y no entienden lo que es el respeto y las buenas costumbres. Antes de criticar, tendrían que ver que ellos son unos irrespetuosos y no saben tratar a un invitado, porque me invitaron para tratarme irrespetuosamente y les salió el tiro por la culata. Yo nunca rechacé una entrevista con un periodista en 31 años de carrera, nunca le falté el respeto a nadie. Esa es la diferencia entre Cutzarida y el resto", finalizó el actor.





