Ivo Cutzarida: "Que te cortes el pito y los testículos no te hace una mujer"

Ivo Cutzarida dialogó este viernes con Radio Mitre y no se guardó nada a la hora de opinar, sin ningún tipo de corrección política, sobre sexualidad, feminismo y lenguaje inclusivo. Por supuesto, las redes sociales estallaron escandalizadas.

"La ideología de género es una ideología de premisas falsas porque se basa en que el sexo es una cosa cultural que se determina socialmente. Y el sexo es algo que lo determina la biología desde hace millones y millones de años. Al sexo, la naturaleza lo determinó de una manera por una sencilla razón: para que se perpetúen las especies. El sexo tiene como misión la vida, la reproducción y que una especie dure en el tiempo a través de un espécimen del sexo masculino y otro del sexo femenino. No existen más sexos, existe el hermafrodita que es una anomalía de la naturaleza", arrancó a decir, Ivo.

"Género hay uno solo, el humano. Entonces es una completa falacia, es una porquería la ideología de género. Uno puede elegir la manera en la que uno quiere vivir su sexualidad y eso es completamente respetable, pero uno no determina el sexo, la biología, lo determina la naturaleza, es un concepto completamente equivocado", continuó.

"Una de las tantas cosas que pasa acá es que piensan que se puede cuestionar todo... Y no es así. No se puede, no se puede cuestionar que dos más dos es cuatro, que la tierra es redonda, que existen dos sexos. El hecho de que te cortes el pito y los testículos y te pongas un vestido no te hace una mujer, nunca vas a ser una mujer, y si naciste mujer nunca vas a hacer un hombre", concluyó Ivo Cutzarida.

