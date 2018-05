Ivo Cutzarida, en guerra con Cristian U: "El teatro es para los actores, tiene que dejar de ser un mocoso"

Cristian Urrizaga fue desvinculado de la obra "Felices los cuatro" en medio de un escándalo con su compañero Ivo Cutzarida. fue desvinculado de la obra "Felices los cuatro" en medio de un escándalo con su compañero

Cutzarida, que negó haber sido el causante de la desvinculación, tal como dijo Cristian a este medio. Todo estalló cuando se difundió un comunicado a los medios sobre la salida del ex " Gran Hermano " de la pieza teatral. Este medio obtuvo la palabra de, que negó haber sido el causante de la desvinculación, tal como dijoa este medio.





"Díganle que traiga un testigo del elenco que ratifique lo que dice. Soy un actor en esta comedia, no soy los productores, que eran los amigos de él, que dicen por qué lo apartaron. Podrían llamarlo al director también. Él dirá por qué lo sacaron".

Agregó: "Curiosamente, fui el único tipo que lo quise ayudar. Tendría que dejar de ser un niño, un mocoso, y empezar a comportarse como un hombre. Hacerse responsable de sus acciones. Otra cosa que podría hacer es dejar de creer que está en un reality show, esto es la vida real. El amigo le dio un trabajo que dijo que podía hacer y ahora el amigo le respondió".

"Tengo una trayectoria de 31 años y nunca tuve problemas con nadie. Cuando hablé, dije verdades que dice toda la sociedad argentina. No critiqué a nadie en público ni en privado".

"Esto sirve para que los productores se den cuenta que el teatro es para los actores. Es un arte de 3000 años. Tiene sus códigos, sus desafíos. Hay que prepararse, tanto los que escriben como los que actúan. Nos profesionalizamos y se está llegando a la conclusión que el arte escénico es para quienes amamos esto", enfatizó el artista.





Y completó: "Mostró una naturaleza opuesta a la mía. Nunca trabajé con alguien así, como este pibe. Cristian se cava su propia fosa. La gacetilla salió a raíz de sus dichos. Se dio cuenta que no podía hacer esto y los productores le dijeron que no iba más. Tenía que ensayar más porque no podía terminar una frase".

comenzó