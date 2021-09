Ivana Nadal sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look

Acostumbrada a llamar la atención en los últimos tiempos con sus anuncios y sus polémicas actitudes , sobre todo en relación al coronavirus, ahora Ivana Nadal mostró lo que se hizo en su larga y morocha cabellera para modificar su aspecto por completo y seguir dando que hablar.

Sí, señores ... Ivana Nadal se hizo rastas, y por supuesto no pasó desapercibida. Porque ella misma se encargó mostrar su nuevo look a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 2.6 millones de seguidores, y como no podía ser de otra manera recibió comentarios de todo tipo. Desde 'Vamos Rasta Love' , pasando por 'Nooo tenías un pelo bello' hasta 'Full hippie con Osde' .

Pero Nadal, feliz con su nuevo aspecto y sin importarle la opinión de los demás, desde sus historias -y su feed también- compartió la alegría al tener 42 rastas (o dreadlocks) sobre su cabeza. Además contó que si se las quiere sacar no tendrá que raparse porque se pueden desarmar todas o se pueden cortarlas con un poquito de largo.

Así, pasada la primera noche, Ivana contó "Estoy re bien, pude dormir mil puntos y ahora están en su estado más feo porque están como duras, rígidas, pero van a ir aflojando y quedando cada vez mejor" . Y agregó: "Para dormir tengo que usar una gorra, un pañuelo o algo de eso y no me puedo mojar la cabeza durante un mes. Después ya me voy a poder bañar. Esto no se lava generalmente" .

"Se lava sólo la raíz y los chicos me garantizaron que no voy a tener olor a culo en la cabeza. Esperemos que sea real. Les voy a contar la posta de lo que sea ... o algo de eso te podés limpiar con un algodoncito con alcohol. Así que bueno, veremos " , explicado feliz de la vida con su nuevo look.