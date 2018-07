Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ivana Nadal estará en la ficción "100 días para enamorarse", Telefe. PrimiciasYa.com se contactó con la morocha quien explicó sobre esta incursión actoral. estará en la ficciónse contactó con la morocha quien explicó sobre esta incursión actoral.

Embed Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 3 de Jul de 2018 a las 4:22 PDT



"No es mi debut en ficción porque ya estuve en Loco x vos que tuve un personaje de un capítulo, que hice de una banquera. Ahi actué con Juan Minujín y Julieta Zylberberg", comenzó. , comenzó.

Embed



"Ahora en mi participación en 100 días... hago de amiga del personaje de Silvina Escudero y tenemos una escena haciendo deportes y otra en un boliche donde voy a interactuar con Juan Minujín, Juan Gil Navarro y Luciano Castro", añadió Ivana. , añadió







"Estoy súper contenta, es un personaje pero me re contra divierte. La actuación siempre me divirtió y me llamó la atención. No es algo que haya estudiado, pero bueno, tampoco estudié para locución ni periodismo. Es algo que se fue dando en mi carrera y fui aprendiendo a lo largo de los años".





"Tuve esa sola participación y ahora veremos qué sale de esto. Por ahora es sólo una participación, puede ser que se convierta en personaje y sería muy bueno. Pero ahora son estas dos escenas. Es un placer que la familia de Telefe me tenga siempre en cuenta, sería la primera vez que trabajaría para Underground, muy feliz", finalizó, llegada de Panamá.