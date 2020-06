Ivana Nadal enfrentó los comentarios por una foto de la "realidad": "No tengo nada que ocultar"

Ivana Nadal compartió una imagen en Instagram que motivó una serie de comentarios en la publicación sobre su físico.

"Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes", expresó la modelo en la imagen donde se la ve sentada y sacándose una selfie.

Y agregó: "En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Date amor. Con y sin abdominales. TE LO MERECES".

Esa imagen al natural recibió muchos comentarios por su físico y ella misma grabó un video para aclarar algunos puntos.

"Ese rollito que se me hace también lo tengo. Quise mostrar que todavía tengo cosas que me molestan pero no por eso me entrego a eso. Lo acepto y trabajo para que se vaya", explicó Ivana.

"Y yo no les mentí, todo este tiempo me mostré como soy, no tengo nada que ocultar. No uso filtros, me muestro totalmente transparente", enfatizó.

"Siempre mostré la realidad. También hay chicas que se sientan y no se les hace un rollo o no tienen celulitis o estrías. Aceptá que el otro es diferente, enfocá tu energía en vos y vas a ver como todo cambia", finalizó.