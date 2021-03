Ivana Nadal cuestionó las medidas sanitarias por el coronavirus: “Vení, obligame a usar barbijo en la calle”

Ivana Nadal sigue realizando polémicas declaraciones sobre el uso del barbijo en plena pandemia.

Ahora, en medio de la suba de casos, circulación comunitaria de distintas cepas y en la antesala de una posible segunda ola de coronavirus, la mediática reveló en qué lugares decide usar el tapabocas, pese a que es obligatorio.

Nadal grabó una serie de videos y los compartió a través de las stories de Instagram. "Estoy flasheada de la cantidad de mensajes que me mandaron, de la cantidad de seres [que están] despertando y alzando la voz propia, de tener un pensamiento que no tiene que estar formado por lo que te digan que tenés que pensar", comenzó diciendo la modelo, mientras caminaba por las calles de San José de Costa Rica.

Tras citar a una seguidora, que sostenía que los haters viralizan sus mensajes, Nadal arrojó. "Hacen que te conozcan más, y no por mostrar el c…, sino por hablar de algo interesante, de algo distinto de lo que habla todo el mundo o la gran mayoría. Y no porque no lo sepan y yo soy una genia que te tira una data que nadie sabe, sino que todos lo tenemos en nuestra alma y está tapado por mucho miedo, desinformación. Hay que relajarse, loco".

Por último, Ivana Nadal sorprendió a sus seguidores y mostró un barbijo de tela color negro. Con el tapabocas en la mano, la morocha explicó en qué momento lo utiliza y por qué. "‘Ivana usa barbijo, era todo una mentira’. No, chicos, no es tan así. Obviamente en supermercados, aeropuertos y toda esa porquería (sic) que te obligan a no respirar bien, lo tenés que usar. Después en la calle… ‘Vení, obligame. Vení, vení'", cerró desafiante.

¡Mirá el video!

