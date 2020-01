Ivana Nadal contestó las críticas sobre su cambio físico

Hace unos días, Ivana Nadal mostró en su cuenta de Instagram sus progresos físicos. La morocha contó que había cambiado su entrenamiento y que en pocos días logró tonificar su físico sin bajar de peso, apenas un kilo menos, pero si subió su masa muscular.

La morocha contó que logró modificar la manera de alimentarse y su entrenamiento, apuntando a una vida más sana.

Pero las críticas no tardaron en llegar, incluso esas que no se publican en las redes. Una persona allegada a la modelo le comentó por chat escuchó en el vestuario, de algún club de entrenamiento, que hablaban de ella y no de la mejor manera.

“Están hablando en el vestuario, mientras se bañan, de vos. De tu foto del cambio y solo un kilo menos. Dicen que la piba (por Nadal) vive de eso, se mata. Y puede pagar los mejores nutricionistas y especialistas”, compartió la panelista de Bendita, El Nueve, en una de sus historias sobre la conversación con su amiga.

Ivana primero se tomó eso con gracias, pero después le contestó: “Cómo aman las excusas para justificar lo que no pueden entender".

En el mismo chat, su amiga le responde que escuchó también que decían: "tomaba mucho alcohol y lo dejó”.

Entonces, Ivana decidió dar una respuestas más precisa para la gente que la sigue: “No me miento ni intento engañarme. No le pago a nadie para lograr ser mi mejor versión; solo depende de mí. No uso las excusas, uso mis ganas. No dejé el alcohol ni algún alimento”. E indicó que trata de “bajar el consumo de carne”, pero por una cuestión de “conciencia”.

“Entreno hace muchos, muchos años. Busco motivación en mi propio progreso. Aprendo de mí, todos los días. Soy constante y consciente”, finalizó.