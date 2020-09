Ivana Nadal bloqueó a Juariu tras destapar su romance con el ex de Nati Jota: "No le gustó que la compare con Icardi"

La semana pasada, Juariu descubrió y reveló que Ivana Nadal se había puesto de novia con Bruno Siri, ex de Nati Jota, con quien la modelo tenía buena onda.

La confirmación de su romance y el haber sido descubierta con pruebas firmes en una aparente “icardiada” no le gustó nada a Nadal, quien bloqueó a la instagramer.

En un live con PrimiciasYa.com, Juariu contó: "Me bloqueó de Instagram después de todo esto. Teníamos buena onda, pero me bloqueó".

LEER MÁS Nati Jota irónica contra su ex Bruno Siri por repetir las mismas actitudes con Ivana Nadal que cuando salía con ella

Luego agregó: "Yo la conocí hace tres años en los Martín Fierro Digital, que fui hacer notas y ella me prometió un canje que nunca llegó".

"Teníamos buena onda, me parecía re copada Ivana. Me bloqueó y entiendo, porque la traté de Icardi. No le gustó que la comparé con él. Ella me seguía, me dejó de seguir y me bloqueó", detalló, Juariu, quien de todas maneras controla a Ivana desde una cuenta paralela.

LEER MÁS Nati Jota sobre el noviazgo de su ex con Ivana Nadal: "Me duele por el lado de él"