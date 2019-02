Ivana Icardi volvió a disparar contra Wanda y explicó el porqué de su furia

Ivana Icardi, acusa a su hermano de no visitar a su familia en Rosario, su ciudad natal. Al mismo tiempo, ataca a Wanda Nara por varios motivos y convierte las redes en un campo de batalla en el que expone su furia contra la rubia. Desde hace varios meses queacusa a su hermano de no visitar a su familia en Rosario, su ciudad natal. Al mismo tiempo, ataca apor varios motivos y convierte las redes en un campo de batalla en el que expone su furia contra la rubia.

Ahora, tras varias embestidas y una tibia respuesta de Wanda a través de Instagram, la morocha volvió a postear un duro mensaje contra la mediática. Esta vez, Ivana explica su gran enojo contra la mujer de Mauro.

"Al ex repre le cagó el trabajo e hizo creer que quería estafar a mi hermano. A la ex novia le hizo la vida imposible hasta que consiguió estar con mi hermano. Además de provocarla. A nuestra familia le hizo creer que lo queremos por su plata. No juzgo, hablo de hechos. Pero, es mejor callarse. ¿no?", arrancó la chica, quien luego le contestó a una usuaria por qué sale hablar ahora.

Embed Al ex repre: le cagó el trabajo e hizo creer que quería estafar a mi hno.

A la ex novia: le hizo la vida imposible hasta que consiguió estar con mi hno y provocarla.

A nuestra flia: le hizo creer que lo queremos por su plata.

No juzgo, hablo de hechos. Pero es mejor callarse no? — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 8 de febrero de 2019

"Porque me harté de callarme la boca. Fue una mochila, aunque no lo creas, fingir que todo estaba bien. Además, me hartó porque cuando me vio en la TV de acá, quiso 'psicologear' a mi vieja como una loca desquiciada dándole a entender que era culpa de ella que me lo permitía", disparó.

Embed Porque me harté de callarme la boca! Fue una mochila aunque no lo creas.. fingir que todo estaba bien! Además, me hartó porque cuando me vio en la tv de acá, quiso psicologear a mi vieja como una loca desquisiada dandole a entender que era culpa de ella que me lo permitía!!! — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 8 de febrero de 2019

Y agregó en otro tuit: "Le mandó mensajes a mi mamá metiéndola en el medio, cuando no tenía nada que ver. Porque ella se maneja así, haciéndose la tonta. Así le oculta miles de cosas a mi hermano, que él ni enterado. Vos no me conocés, pero es un cúmulo de cosas y nunca haría esto si no fuera verdad", concluyó.

¿Le contestará, Wanda?