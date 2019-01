Ivana Icardi volvió a atacar a Wanda y le recordó el "calzón de Maradona"

La hermana de Mauro Icardi disparó contra Wanda Nara. Es que Ivana acusó a la vedette por no visitar a su familia en Rosario y ahora ellos, tras venir a visitar Argentina por las fiestas, decidió pasar por la casa de Icardi.

"Me comentan por la cucaracha que mi hermano fue a visitar a mi viejo a Rosario, se ve que me tengo que revelar para que pasen cosas buenas (cuando fui a GH le prestó una casa y le hizo poner dentadura) y ahora esto", disparó Ivana, dando a entender que la visita se debió a unos tuits suyos. Es que según dijo la ex Gran Hermano Mauro ni siquiera envió un mensaje por las fiestas.

Embed Me comentan por la cucaracha que mi hermano fue a visitar a mi viejo a Rosario, se ve que me tengo que revelar para que pasen cosas buenas (cuando fui a GH le prestó una casa y le hizo poner dentadura) y ahora esto vamos!!! — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 2 de enero de 2019

"Es todo a propósito. Si digo 'no ven a mi familia', va a ir sí o sí a verla. Es tan básica que solo les da bola para llevarme la contra. El resto del año le da asco todo lo que venga de Rosario o GC (donde está mi mama). Dios todo lo ve", sentenció la hermana del futbolista.

"Ahora quiere demostrar 'raíces' y 'familiaridad'. He visto llorar a mi viejo y a mi abuela por él. ¿A mí me la vas a venir a contar? Más armado que 'el calzón de Maradona'", disparó Ivana, recordando las fotos por las que Wanda saltó a la fama.

Embed Más armado que “el calzón de Maradona” — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 3 de enero de 2019

