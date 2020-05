Ivana Icardi se quebró al confesar que quiere reconciliarse con su hermano Mauro

Desde hace rato la relación entre Ivana Icardi y Mauro está quebrada, sobre todo por la mala relación que mantiene la mediática con Wanda Nara, la mujer del futbolista y madre de sus dos hijas.

Ivana no dudó en el pasado de culpar a la hermana de Zaira por el alejamiento, la trató de interesada y del eje de todos los males, eso terminó por quebrar la relación entre los hermanos.

Sin ir más lejos, el año pasado -mientras participaba de la versión italiana de "Gran Hermano"- la rubia no dudó en apuntar contra la madre de sus sobrinas Francesca e Isabella. "Desde el momento en que llegó una persona en su vida. Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”, había dicho sobre su cuñada.

La respuesta de Wanda no se hizo esperar y marcó el fin para siempre de ese vínculo: “La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés,y lo compruebas cuando, aún alejado de ti, sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona”, escribió la rubia en su cuenta de Instagram.

Ivana siguió despotricando contra Wanda en las redes, entonces intervino Mauro: “Como esto no va a pasar, ¡preocupate en ocupar el tiempo que desperdiciás en Twitter con pavadas en trabajar! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos”.

Ahora, mientras participa del reality "Supervivencia 2020", Ivana volvió a hablar de ese vínculo y, más tranquila que años anteriores, mostró arrepentimiento por las peleas, todo fue en un segmento de ciclo en el que los participantes deben atravesar por el puente de la “culpa” y el “perdón”, relacionándolos con recuerdos de su vida, la rubia rompió en llanto con confesión.

“La culpa siempre la he tenido en mi mente porque muchas veces me he sentido culpable de situaciones con mi familia, que muchas veces las he creado yo sin darme cuenta, tratando de solucionar cosas que no han estado a mi alcance. En vez de mejorarlas, las he embarrado mucho más, generando más conflicto sin darme cuenta”, dijo.

“Tuve que vivir con la culpa de tratar de unir a mi familia, a mi madre con mi hermano, y al final como yo me peleé con mi hermano metí a mi madre en el medio. Y creo que no se lo merece. Siempre lo hice con la mejor intención”, sumó.

“No sé cómo están mi madre y mi hermano, lo pienso todas las noches. Mi familia es lo más importante del mundo, mucho más que mis amigos. Por eso siento esa culpa, porque la cago”, asumió quebrada.

“El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida. Me encantaría poder perdonar a mi padre. Lo he intentado miles de veces por todas las cosas que hemos pasado y me ha defraudado. Me encantaría tener la fuerza de perdonarlo cuando salga de aquí, y poder ser una persona libre de esa carga que no me hace bien”, dijo sobre la relación con papá Juan Carlos, quien se separó de su mamá hace más de 10 años, cuando la familia vivía en España, y regresó a su Rosario natal.

“No sé por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia. Lo he achacado a su mujer, a la forma que ella tiene de ser, que lo ha envuelto un poco... Pero al final no lo sé”, agregó.

“Mi hermano es un crack, es una persona maravillosa y él sabe que lo echo muchísimo de menos. He pensado mucho en él estando aquí. Es un tema que me duele mucho. Me encantaría que todo volviese a ser como antes, porque me duele muchísimo”, aseguró.

Sobre un posible acercamiento admitió: “No está en mis manos, yo ya lo he intentado por todos los medios. Con este ego de querer tener siempre la razón yo a lo mejor me he peleado mucho con ella (Wanda) y quizá es el momento en el que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente. Y perdonarla a ella por las cosas que han pasado”.

“Quizá cuando salga de aquí sea el momento de hacerle una llamada, reconciliarnos y estar juntos. La vida es una y nunca se sabe lo que puede pasar”, concluyó.

