Ivana Icardi, lapidaria con su hermano Mauro y su cuñada Wanda: "Dime con quién andas y te diré quién eres"

Si bien se sabe que no hay mucho vínculo y diálogo, la realidad indica que ahora se dio a conocer una situación particular que estaría haciéndole daño a la mamá de Ivana y Mauro. Esto habría disparado el enojo de la joven que decidió hacer algunos posteos en Twitter que desnudan un olvido del delantero para con su familia.

"Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año). Pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres' y se me pasa. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente", escribió Ivana y dejó en evidencia que su hermano nunca se comunicó con su mamá para saludarla por la Navidad. La mamá de Mauro e Ivana tiene 42 años y se llama Analía Rivero. Está separada del padre de Mauro e Ivana y recompuso su vida junto al español Emiliano Hernández, con quien tuvo dos hijos mellizos.





"Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar. Y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez... pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre", agregó Ia hermana de Mauro.





"No me hagan circo de las cosas que realmente suceden en mi vida, aunque ponga ironía y tenga que defenderme de gente que no sabe nada. Es triste y REALMENTE NO saben ni la mitad de las cosas", cerró con un claro disparo a Wanda Nara.