Ivana Icardi entró a "Gran Hermano" Italia y Luifa Galesio le hizo una extensa despedida

"Hoy no es otro día, hoy después de 4 días sin poder verte ni hablarte ni nada, podré verte al menos en la televisión por un tiempo. Te extraño desde el primer minuto y todo me recuerda a ti, mi amor, siempre estaré a tu lado. Muchos dirán cómo entraré a un hermano mayor y te dejaré (porque leo), porque estas posibilidades deben pensarse y no desperdiciarse, y en este momento es cuando ves el amor verdadero de una pareja, cuando no hay egoísmo, sino bien y la verdad. futuro de la pareja. Estoy muy orgullosa de ti mi vida, feliz por la oportunidad que tienes de tener un bebé, estaré en la bancarrota del otro lado y, sobre todo, ESPERANDO por ti, ya sea la primera semana o la última para mí, ya eres el ganador. Confío en ti en mi amor, que con tu personalidad, humildad y el corazón que tienes, puedes llegar muy lejos. Esta vez pasará muy lentamente sin ti, mi amor, te extraño demasiado, entrelazando tus piernas, estás despierto con besos, tus abrazos, tu amor, el SOS importante en mi vida ... TE AMO, SEA MI, estás ahí amor de mi vida Y cada día estoy más convencido de que eres la mujer que quiero para el resto de mi vida. TE AMO el gatito mimosha. hai un lobo para cuidarlo. ️ TE AMO", publicó en Instagram pero en idioma italiano.