Ivana Icardi destrozó a Wanda Nara: "Lo único que hizo fue arruinarle la carrera"

Ivana Icardi abandonaba el bajo perfil que la caracteriza y, a través de las Wanda Nara. Con su lapidario mensaje, la joven reveló la verdad de la relación entre su hermano Mauro y su madre. Días atrás,abandonaba el bajo perfil que la caracteriza y, a través de las redes sociales , abrió fuego contra su cuñada,. Con su lapidario mensaje, la joven reveló la verdad de la relación entre su hermanoy su madre.

"Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año). Pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres' y se me pasa. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente", escribió Ivana y dejó en evidencia que su hermano nunca se comunicó con su mamá para saludarla por la Navidad. La mamá de Mauro e Ivana tiene 42 años y se llama Analía Rivero. Está separada del padre de Mauro e Ivana y recompuso su vida junto al español Emiliano Hernández, con quien tuvo dos hijos mellizos.

Las horas pasaron y ni Wanda ni Mauro se hicieron cargo de la declaración de Ivana, quien este sábado, redobló la apuesta y volvió a disparar contra la rubia.

"¡De todo lo que dijeron lo que más me hizo reír fue que Mauro consigue los contratos gracias a una persona que lo único que ha hecho ha sido cagarle la carrera! Sin ella ya hubiera conseguido mucho más", disparó.

Y agregó: "No le hubiera arruinado la imagen como lo hizo durante tantos años... ¿Saben lo que es ver como insultan y defenestran a tu hermano? Pero NO, ella quería seguir facturando a costa del ex".

"Ay pobre mi hermano y mis hermosas sobrinitas si en algún momento se separan... porque OBVIO le va a hacer lo mismo que al ex... Esconder a las nenas, provocar, insultar, sacarle todo el jugo... QUE BUENA MADRE CHE", escribió luego.

Y remató: "Y por favor, no me tachen de hermanita celosa. Nunca tuvimos ese tipo de relación con mi hermano, sus novias siempre fueron mis amigas y hasta hice de consejera si algo iba mal.. SI HABLO ES PORQUE SÉ, no para salir 5 min en un programa".

