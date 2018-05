Ivana Figueiras volvió a castigar a Nicole Neumann: "Odio decir: le mando luz"

Ivana Figueras fue entrevistada este jueves por Intrusos y, por supuesto, no se guardó nada a la hora de responder sobre Nicole Neumann, con quien lleva una pésima relación desde la separación de la rubia, de Fabián Cubero. fue entrevistada este jueves pory, por supuesto, no se guardó nada a la hora de responder sobrecon quien lleva una pésima relación desde la separación de la rubia, de

"Cuando uno tiene la conciencia tranquila de cómo uno se maneja en la vida, pueden decir cualquier cosa que no te afecta", contestó, cuando el notero le preguntó por las consecuencias de haberse involucrado en la pelea de Nicky y su ex marido.

Luego, cuando el periodista le recordó algunos de los durísimos mensajes que Nicole le había dedicado, como por ejemplo, los que mencionaban "drogas", "intentos de suicidio" y demás, Ivana, aseguró que todo aquello había sido un invento de su enemiga.

"Sé que es mentira, nunca gracias a Dios me quise quitar la vida ni mucho menos tuve la enfermedad de las drogas. Es muy fuerte y nunca me pasó. Ese mensaje fue bajísimo. Soy una persona que no vive para el afuera", respondió.

Y agregó: "Conozco mucha gente que se hace la vegana y come pescado crudo, y te dice 'ay no le digas a nadie'". ¿Nicole es una de esas personas?, quiso saber el periodista: "¡Ponele! Entonces, ¿me vas a venir a amenazar con esto? Le tengo pena. Odio decir le mando luz pero ponele", contestó ella. ¡Terrible!

