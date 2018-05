Ivana Figueiras, sobre Nicole Neumann: "Siempre la vi como una persona mal, flaca y no sana"

Nicole Neumann fue entrevistada por revista Gente y, además de hablar sobre Cubero y Mica Viciconte, la modelo destrozó a Ivana Figueiras, con quien se peleó duramente luego de que la rubia se separara del padre de sus hijas. fue entrevistada por revistay, además de hablar sobre, la modelo destrozó a, con quien se peleó duramente luego de que la rubia se separara del padre de sus hijas.

"A la gente tóxica y con mala energía la borro. Mientras estuve casada, para Ivana Figueiras era 'la más diosa', 'la mejor mamá', la más todo. Y de repente su opinión giró 180 grados", decía Nicky la semana pasada sobre su ex amiga.

Este jueves, en diálogo con Infama, Figueiras se desquitó y le contestó a Neumann: "Me tomaron por sorpresa. Qué loco que una persona haga una tapa de revista para hablar m... del padre de sus hijos. Me parece un desastre lo que hizo, no lo comparto como persona".

"Elegí de qué lado quedarme por un montón de cosas que no voy a contar porque sería echar más leña al fuego. No quiero ser como ella. A lo mejor cuando ella estaba con Fabián le daba palabras de aliento pero nunca le dije 'quiero ser como vos', porque siempre la vi como una persona mal, flaca y no sana", agregó.

"Me llama la atención, además, que diga que va a sacar una carta documento para que no hable de ella pero ella habla de mí. Me da pena y mucha gracia, no tiene lógica. Yo sé muy bien cómo me manejo en la vida y la verdad que por algo me va como me va. Trato de ser coherente con lo que soy y lo que hablo", concluyó, sin vueltas.

