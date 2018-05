Ivana Figueiras le contestó a Nicole Neumann: "Tiene mucho odio y resentimiento"

Nicole Neumann fue entrevistada por revista Gente y, además de hablar sobre Cubero y Mica Viciconte, la modelo destrozó a Ivana Figueiras, con quien se peleó duramente luego de que la rubia se separara del padre de sus hijas. fue entrevistada por revista Gente y, además de hablar sobrela modelo destrozó acon quien se peleó duramente luego de que la rubia se separara del padre de sus hijas.

Embed Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 2 May, 2018 a las 7:45 PDT

"A la gente tóxica y con mala energía la borro. Mientras estuve casada, para Ivana Figueiras era 'la más diosa', 'la mejor mamá', la más todo. Y de repente su opinión giró 180 grados", decía Nicky la semana pasada sobre su examiga.





Además, en el ciclo "Cortá por Lozano", Nicole disparó: "Dejemos de levantar muertos", cuando le mencionaron a Figueiras.

Embed Una publicación compartida de Ivana Figueiras (@figueirasivana) el 26 Abr, 2018 a las 10:05 PDT

PrimiciasYa se contactó con la modelo, que le contestó a la rubia: "Tengo mucho trabajo dándole laburo a mucha gente como para mantener muertos vigentes. Por otro lado, tengo entendido que Nicole me compró varias veces prendas de mi marca de ropa, a través de su ahora examigo Gastón Laise, que trabajaba en Nikka con ella".

Embed Una publicación compartida de Ivana Figueiras (@figueirasivana) el 26 Abr, 2018 a las 6:07 PDT

"El cliente siempre tiene la razón, así que vamos a darle la razón. Lo importante en la vida son los afectos, la familia. Está claro que una persona con tanta falta de afecto, lo único que puede tener es odio y resentimiento, así que no me afecta. No tengo tiempo para pavadas. Somos personas grandes y cada uno tiene que hacerse cargo de lo suyo", completó la ex de Sebastián Ortega.