Ivana Figueiras le contestó a Nicole Neumann: "Está para el chaleco de fuerza"

Los chats de Nicole Neumann a Fabián Cubero generaron malestar en varios frentes y una de las heridas fue Ivana Figueiras, amiga del futbolista, quien también la ligó cuando la modelo la trató de "concha seca" en los audios con el delantero de Vélez.

"Son mensajes que a mí no me llegaron, si ella me quiere insultar ¿Qué voy a hacer?", arrancó a decir en Intrusos. Luego, habló sobre el enojo de Nicole: "Fue porque Fabián quería que acompañe a las nenas a un evento y ella se enteró".

"No me dolió ni tampoco me sorprendió porque son las mismas agresiones de siempre. Me da pena", opinó, más tarde.

Sobre los chats, Figueiras dijo: "No están truchados, pero me parece lógico que Nicole diga eso porque está todo mal redactado y tantas cosas, está para el chaleco de fuerza".

Antes de finalizar, Ivana fue con todo contra la Neumann: "Es más de lo mismo, es una persona que no está sana mentalmente ya lo ves en los mensajes. Se mete con esos temas y dice 'mostra' y 'gato'', basta flaca pará. Me da asco".

"Me da pena que las hijas lean todo, pero cada uno construye", concluyó. ¡Tremendo!

