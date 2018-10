Iván Noble celebra 25 años de carrera y 50 de vida, el sábado 3 de noviembre en el Teatro Ópera de la capital metropolitana. En el marco de la promoción de su espectáculo, Iván pasó por el pase de Radio La Red y charló con Luis Novaresio y Paulo Vilouta, reemplazante momentáneo de Eduardo Feinmann. celebra 25 años de carrera y 50 de vida, el sábado 3 de noviembre en elde la capital metropolitana. En el marco de la promoción de su espectáculo,pasó por el pase dey charló con, reemplazante momentáneo de





Entre cuestiones cotidianas que rozaron a los hijos, el mito sobre los músicos y su contacto con el mundo de las canciones, Noble tuvo frases importantes que llevan a repensar cómo se magnifican opiniones de los artistas con el mundo de la política.





Lejos de aquel estudiante de sociología que le dio paso al cantante de Caballeros de la Quema, Noble dijo: "No me llevo muy bien". Su respuesta tenía que ver con la pregunta de Novaresio sobre cómo se lleva con la cantidad de opiniones y altas exposiciones de artistas con la realidad de la política.





"A veces pienso que se sobreestima la opinión de tipos que nos dedicamos a otra cosa. Que por supuesto tenemos opiniones como cualquier tipo de a pie. Esas opiniones por un lado se dicen y por otro se difunden como si fueran opiniones especializadas y autorizadas. No es tan fácil hablar de la mayoría de cosas que son complejas en la Argentina", agregó Noble.





"No es lo mismo que una sobremesa de un asado tenga una opinión aventurada de un tema que no conozco y que involucran expedientes y años de investigación. ¡Yo qué sé qué le pasó a Nisman! Yo no tengo idea. Puedo tener algún tipo de corazonada, pero la corazonada de un tipo que canta qué quiere decir en términos de relevancia social", añadió.







"Las opiniones de conductores de televisión, cantantes, actores, se igualan a la de tipos que sí tienen que saber a sabiendas. Entonces se licua la responsabilidad. Un Diputado tiene que saber más que yo de lo que habla. Y si dice una callada es más responsable que soy".





"No me gusta cuando escucho a tipos hablar de una manera muy contundente sobre temas que requieren un poco más que una mera intuición. A mi no me importa nada lo que tiene para decir Alfredo Casero sobre la vida política del país, ni Mirtha Legrand, ni Raúl Rizzo, ni Nancy, ni Pablo Echarri, ni yo. No me importa nada. Básicamente por que considero que los temas acuciantes y urgentísimos de este país lo tienen que resolver la gente que se dedica a eso. Me puede parecer más o menos simpático. Pero convertir eso en agenda... ¡Qué carajo me importa lo que opina un actor!", finalizó.





