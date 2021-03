Iván Noble confesó qué novela miraba de chico y explicó por qué ahora no ve la televisión

Iván Noble estuvo como invitado el miércoles a "Los Mammones", América, y contó qué novela lo tenía atrapado de chico y hasta llegó a no jugar al fútbol con amigos para verla.

Se trata de "Amo y señor", 1984, que tenía como protagonista a Arnaldo André.

"En la secundaria puede ser. Veía la novela a full, el Señor era una página gloriosa. Mi novia miraba muchas novelas cuando la iba a visitar", reconoció el cantante.

LEER MÁS: Gastón Dalmau lloró con la devolución del jurado y se llevó la medalla de oro en "MasterChef Celebrity"

Y aseguró: "No soy mucho de ver tele, para mí la tele es un mueble que pasa goles. No miro pero no por una decisión ética, no miro".

"Hasta los 11 o 12 quería ser tenista o futbolista. Me fui a probar a Ferro, me dieron un voleo en el or.. Lo mejor que podían hacer", indicó sobre su trunca prueba en el club de Caballito.

LEER MÁS: El mensaje de Zulemita Menem a su madre, internada por coronavirus: "La más valiente"