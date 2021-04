Iván Noble disparó contra Susana Giménez por haber dicho que no quiere regresar la Argentina

Esta semana, Susana Giménez sorprendió con duras críticas al Gobierno Nacional y aseguró que "no quiere vivir en Argenzuela".Cabe recordar que, desde el año pasado, la diva se encuentra en su casa de Punta del Este (Uruguay).

"Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas... La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, dijo en diálogo con Jonatan Viale.

Y luego de escuchar estos fuertes comentarios, Iván Noble disparó en la red social del pajarito de forma picante: "¿Y quién mier... la va extrañar, Doña?"

Graciela Alfano también opinó sobre Susana tras darse la primera dosis de la Sputnik V ayer: "Si ella considera que eso es lo que debe hacer -esperar en Uruguay que le apliquen la dosis- es su decisión, y deberá afrontar las consecuencias. Me causa gracia. No me estoy burlando de ella, sinceramente me da risa. No entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá. ¡Las vacunas son iguales! Tienen la misma efectividad en un lugar que en otro. Además, si hubiese estado acá ya la habrían vacunado según su franja etaria”.

