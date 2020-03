Iván Noble cuestionó la postura anti vacunas de Reina Reech: “¿No comete un delito?”

La actriz y conductora confesó que no vacunó a sus hijos como lo dice el calendario obligatorio y el cantante no dudó el salir a cuestionarla.

Reina Reech se sumó a la polémica al confesar que está parada en la vereda de los antivacunas. La actriz y conductora aseguró que no confía en los laboratorios, cree que ellos hacen los virus por los que luego te venden los medicamentos, entonces prefiere cuidarse con formas naturales.

“Me gustaría que existan vacunas, pero que no sean un negociado de los laboratorios. También te dicen que tenés algo más grave de lo que tenés. La desinformación… a veces es mejor mantenerse sin contaminarse con la locura y regodearse en el miedo”, dijo la rubia en "El Show del Espectáculo".

“A mis hijos les di esas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años. Después no los vacuné más. Como estudiaron en una escuela antroposófica, para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40° de fiebre que me asusté porque temblaban. Sino, traté de curarlos con medicina homeopática", sumó en cuanto a sus hijos Juana Repetto y Bautista Lena.

Iván Noble se mostró alarmado ante este testimonio. El cantante, que es padre de un hijo junto a Julieta Ortega, no dudó en preguntar desde sus redes: “Pregunto desde el desconocimiento legal… Esta gente, además de medieval y peligrosa, existiendo un Calendario Obligatorio de Vacunación, ¿no comete un delito?“.

