Iván Noble criticó a Susana y Patricio Giménez salió al cruce: "Cuando mandaba Macri..."

Esta semana, Susana Giménez sorprendió con duras críticas al Gobierno Nacional de Alberto Fernández y aseguró que "no quiere vivir en Argenzuela".

Cabe recordar que, desde el año pasado, la diva se encuentra en su casa de Punta del Este, Uruguay.

"Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas... La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, dijo la conductora en diálogo con Jonatan Viale.

Y luego de escuchar esta crítica a la gestión del presidente, Iván Noble, defensor del actual gobierno, disparó vía Twitter de forma picante: "¿Y quién mier... la va extrañar, Doña?".

En este marco, quien lanzó un contundente mensaje en respuesta al músico fue Patricio Giménez, hermano de la diva, recordándole al músico cuando participó del ciclo de shows en vivo durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando mandaba Macri cobrabas bien en Acercarte", precisó vía Instagram stories, arrobando directamente a Noble. Grieta a pleno.

