Iúdica tras las palabras de Macri en el Gabinete ampliado: "No actúen más, la gente no tiene para morfar"

"No se deje couchear por esos bolu... que tiene alrededor. Si usted está caliente, yo le digo que la reelección está muy fría. La gente ya se da cuenta, ya se avivó", agregó enérgico.

"Macri no puede decir: ' estoy harto de la mentira ' . Nosotros estamos siendo muy respetuosos de la imbestidura, podríamos hacernos un festival de tapes todos los días al estilo TVR de falsas promesas y errores de campaña", comentó el animador.

"Estamos con los peores indicadores desde que vino la democracia en cuanto al desempleo. ¿Hasta cuándo vamos a remar nosotros? ¡Remen ustedes que para eso los pusimos ahí! ¿Cuándo es la culpa de ustedes? ¿Siempre es de alguien?", afirmó Iúdica.





Y añadió: "No actúen más, no les sale. La gente no tiene para morfar".